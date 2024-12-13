В Орловской области спроектируют благоустройство набережной Лескова в Мценске

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12:50, 13 декабря 2024 года
В Орловской области спроектируют благоустройство набережной Лескова в МценскеОткрытый конкурс уже объявлен на Госзакупках.
Фото: "Яндекс Карты"
На портале Госзакупок появился электронный конкурс на поиск подрядчика, который сделает ПСД на благоустройство набережной Лескова в Мценске.
Начальная цена составляет чуть больше семи миллионов рублей. Заявок ждут до 28 декабря. Завершить контракт подрядчик должен будет до 1 марта 2025-го года.
Напомним, что набережная Лескова стала победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в уходящем году.
Артем Ежаков
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