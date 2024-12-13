Первую партию орловского масла отправили в Индию

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11:12, 13 декабря 2024 года
Первую партию орловского масла отправили в ИндиюОбщий вес продукции - более 1500 тонн.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Орловское предприятие впервые экспортировало партию соевого масла в Индию. Продукцию отправили в декабре 2024 года.
Сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям проконтролировали поставку. Общий вес партии - 1510 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления.
Специалисты провели лабораторные исследования, экспортную партию признали соответствующей всем требованиям страны-импортера. На груз оформили санитарные сертификаты.
Сергей Силаев
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