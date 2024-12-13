Мэр Орла поручил усилить меры безопасности на новогодние праздники
Постановление подписано 10 декабря.
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Мэр Орла Юрий Парахин поручил усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Постановление подписано 10 декабря и опубликовано на сайте городской администрации.
Руководители организаций обязаны провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние помещений, проверить готовность к действиям объектовых пожарных дружин, уточнить планы эвакуации, освободить пути эвакуации. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано провести работу по приведению жилфонда в соответствие с нормами, проверить подвалы, чердаки и технические этажи, а также провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности.
Контроль за исполнением постановление возложен на заместителя мэра Орла – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орла Сергея Филатова.