пятница 13.12.2024 15:20:40 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

10:48, 13 декабря 2024 года

Мэр Орла поручил усилить меры безопасности на новогодние праздники

Постановление подписано 10 декабря.

Фото из архива

Мэр Орла Юрий Парахин поручил усилить меры безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Постановление подписано 10 декабря и опубликовано на сайте городской администрации.

Руководители организаций обязаны провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние помещений, проверить готовность к действиям объектовых пожарных дружин, уточнить планы эвакуации, освободить пути эвакуации. Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано провести работу по приведению жилфонда в соответствие с нормами, проверить подвалы, чердаки и технические этажи, а также провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности.

Контроль за исполнением постановление возложен на заместителя мэра Орла – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орла Сергея Филатова.


Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.