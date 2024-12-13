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12:27, 13 декабря 2024 года Орловские школьники поговорили о Родине с "Зевсом", "Стрижом" и "Бородой" Бойцы приехали в Орел за гуманитарным грузом, а также встретиться с теми, кто помогает передовой.







Орловские школьники поговорили о Родине с "Зевсом", "Стрижом" и "Бородой". Бойцы приехали в Орел за гуманитарным грузом, а также встретиться с теми, кто помогает передовой.



Первой точкой маршрута стала школа №25. Ребят интересовало все – от оказания первой помощи на передовой, до физической подготовки солдат. Такие встречи необходимы и военнослужащим, и молодежи. Благодаря им бойцы знают, что их ждут и в них верят. О чем говорили военные и ребята, знает Мария Семак.





Мария Семак





