Орловские школьники поговорили о Родине с "Зевсом", "Стрижом" и "Бородой"
Бойцы приехали в Орел за гуманитарным грузом, а также встретиться с теми, кто помогает передовой.
Орловские школьники поговорили о Родине с "Зевсом", "Стрижом" и "Бородой". Бойцы приехали в Орел за гуманитарным грузом, а также встретиться с теми, кто помогает передовой.
Первой точкой маршрута стала школа №25. Ребят интересовало все – от оказания первой помощи на передовой, до физической подготовки солдат. Такие встречи необходимы и военнослужащим, и молодежи. Благодаря им бойцы знают, что их ждут и в них верят. О чем говорили военные и ребята, знает Мария Семак.