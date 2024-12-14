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9:00, 14 декабря 2024 года Орловский облсовет соберется на новую сессию 19 декабря На заседании рассмотрят новые льготы для участников СВО.





Орловский облсовет соберется на новую сессию 19 декабря. Дату заседания утвердили на президиуме регионального парламента. На заседании рассмотрят новые льготы для участников СВО, а всего в повестке будет 23 вопроса.



В частности, правом на бесплатное посещение спортивных залов и бассейнов в государственной собственности региона предлагается расширить членов семей участников СВО, служащих в Нацгвардии РФ и других категориях войск. Также депутаты рассмотрят инициативу дополнить категории участников спецоперации, имеющих внеочередное право обратиться в органы государственной власти и за получением медицинской помощи. Также еще большему числу участников СВО предлагается дать право на получение бесплатной юридической помощи.





Артем Ежаков





