Два человека пострадали при столкновении легковушек в Орловской области
Врезались встречные "Ниссан" и "Жигули".
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В девятом часу утра 12 декабря на 39-м километре автодороги "Ливны – Евланово – Долгое" случилось серьезное ДТП. По данным регионального управления Госавтоинспекции, автолюбительница на "Ниссане" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в "Жигули".
Травмы получили водитель и пассажирка отечественной легковушки. Женщину пришлось госпитализировать.