Полторы сотни орловцев получили первые паспорта в День Конституции
Торжественные вручения главного документа гражданина прошли в разных уголках области.
153 юных орловца получили первые паспорта в День Конституции РФ – 12 декабря. Торжественные вручения главного документа гражданина прошли в разных уголках области. Такая практика, приуроченная к государственным праздникам, давно стала традиционной.
Ребят призвали быть достойными россиянами и вручили им тексты Конституции, обложки для паспортов и памятные сувениры.