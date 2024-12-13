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11:02, 13 декабря 2024 года

Мэра Орла призвали проверить организацию ремонта гимназии №39

Работы в трех учебных учреждениях обсудили в городском совете.


Депутаты комитета городского совета Орла по строительству и перспективному развитию города обсудили продолжающийся ремонт трех учебных учреждений областной столицы.

Как было отмечено, техническая готовность школы №15 составляет 45%, лицея №32 – 50%, гимназии №39 – 40%. В первые два объекта пущено отопление. В гимназию по планам оно поступит до 15 января. В целом, как рассказала и.о. первого заместителя мэра города Мария Родштейн, ремонт учебных учреждений идет по плану и в соответствии с графиком.

Депутаты в своем решении признали работу администрации города по капремонту в школе и лицее удовлетворительной, а по гимназии – нет. Народные избранники намерены вскоре лично посетить объект и призвали мэра города Юрия Парахина провести служебную проверку за низкую организацию процесса и недостаточный контроль по капремонту гимназии №39 и привлечь виновников к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что ранее проектирование ремонта школы №15 и гимназии №39 оказалось в центре уголовного дела. По версии следствия, подрядчик сделал проектно-сметную документацию без учета выполнения ряда необходимых работ. Из-за допущенных нарушений проекты не могут быть исполнены, а стоимость капремонта школ с учетом полного объема работ возрастет в общей сумме на 50 миллионов рублей. Бюджету причинен ущерб в размере более 3,6 миллиона рублей.



Артем Ежаков
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