Главная » Новости



10:27, 13 декабря 2024 года Орловцев переполошила емкость с ртутью Тяжелый металл, пары которого чрезвычайно ядовиты, утилизировали сотрудники МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

12 декабря орловские спасатели отработали неординарный вызов с улицы Калужской. По просьбе местных жителей сотрудники МЧС изъяли емкость с ртутью для дальнейшей утилизации. Напомним, что пары этого тяжелого металла чрезвычайно ядовиты, поэтому спасателям пришлось работать в противогазах.



Как рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области, за прошедшие сутки было принято 12 вызовов, три из которых пришлись на пожары, девять – на различные происшествия и помощь населению.





Артем Ежаков





