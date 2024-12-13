Главная » Новости



8:46, 13 декабря 2024 года Неосторожность при обращении с газом могла стоить жизни жильцам дома в Новосиле Серьезный пожар случился минувшей ночью.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

13 декабря в 01:30 на улице Свободы в Новосиле загорелась квартира в жилом доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, к прибытию огнеборцев один из жильцов сам выбрался из пожара. Его пришлось госпитализировать. Также спасены два человека и эвакуированы три.



При пожаре сгорела кухня. Предполагаемой причиной пожара стала неосторожность при использовании газового оборудования.













Артем Ежаков





