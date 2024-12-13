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9:32, 13 декабря 2024 года Жители Орла смогут пожаловаться на несделанный перерасчет за ржавую воду Квитанции придут после 15 декабря.





Квитанции с перерасчетом за ржавую воду придут жителям Орла после 15 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В платежке это пропишут отдельной строкой.



Плату за ресурс перерассчитают автоматически. Если перерасчет сделан не был, можно обратиться по номеру "Орелводоканала" 44-36-12 или написать о проблеме в группу мэрии Орла в "ВКонтакте".



Напомним, что 16 ноября случилась коммунальная авария, из-за которой у части жителей Советского и Заводского районов Орла из кранов текла ржавая вода. Прокуратура потребовала для горожан перерасчета за ресурс.











Артем Ежаков





