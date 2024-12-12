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19:58, 12 декабря 2024 года В Орловской области на зиму заготовили 122 тысячи кубов реагентов Этот объем противогололедных материалов используют для содержания почти четырех тысяч километров дорог.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области на зиму заготовлено 122 тысячи кубометров противогололедных материалов. "Дорожная служба" будет поддерживать в надлежащем состоянии почти 4 тысячи километров дорог и 183 моста.



Об этом речь велась на совещании в облправительстве 12 декабря.



- "Дорожная служба" оснащена всей необходимой дорожной техникой в количестве 255 единиц для выполнения работ по зимнему содержанию дорог. Все дорожные машины оснащены приемно-передаточным оборудованием ГЛОНАСС и подключены к аппаратно-программному комплексу, что позволяет в онлайн режиме отслеживать работу техники на карте, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.



Ранее сайт "Вести-Орел" рассказывал, что в качестве реагентов будет использоваться, как и годами ранее, смесь песка и соли.





Ольга СУПОНЕВА





