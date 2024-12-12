четверг 12.12.2024 23:14:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:29, 12 декабря 2024 года

Итоги Года семьи подвели в Орле

Торжество состоялось в театре Тургенева.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле подвели итоги Года семьи. Состоялось торжество, гости собрались в театре им. Тургенева.

На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенатор Василий Иконников, попечитель социального кластера Валерия Клычкова, а главными гостями стали орловские семьи. В холле театра в праздничный день была организована работа технопарка "Кванториум", фотовыставка. Артисты Орловского театра кукол рассказывали о своем мастерстве.

- В 2024 году на меры социальной поддержки многодетным семьям выделено свыше полумиллиарда рублей. Только в этом году 727 орловских семей получили выплаты по материнскому капиталу на общую сумму более 100 млн рублей. Как результат – в регионе ежегодно растет число многодетных семей. Сегодня их почти 9 тысяч, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.






Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.