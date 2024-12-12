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19:29, 12 декабря 2024 года Итоги Года семьи подвели в Орле Торжество состоялось в театре Тургенева.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орле подвели итоги Года семьи. Состоялось торжество, гости собрались в театре им. Тургенева.



На мероприятии присутствовали почетные гости: заместитель губернатора по социальной политике Олег Ревякин, митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенатор Василий Иконников, попечитель социального кластера Валерия Клычкова, а главными гостями стали орловские семьи. В холле театра в праздничный день была организована работа технопарка "Кванториум", фотовыставка. Артисты Орловского театра кукол рассказывали о своем мастерстве.



- В 2024 году на меры социальной поддержки многодетным семьям выделено свыше полумиллиарда рублей. Только в этом году 727 орловских семей получили выплаты по материнскому капиталу на общую сумму более 100 млн рублей. Как результат – в регионе ежегодно растет число многодетных семей. Сегодня их почти 9 тысяч, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.













Ольга СУПОНЕВА





