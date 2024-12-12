Главная » Новости



20:04, 12 декабря 2024 года В Орловской области стало меньше наркопреступлений В 2024-м году их число снизилось на 6,9%.





В уходящем году по сравнению с 2023-м в Орловской области на 6,9% снизилось число наркопреступлений. Было зарегистрировано 446 эпизодов против 479. Цифры озвучили на заседании антинаркотической комиссии региона, их приводит региональный информационный портал.



Сбыт запрещенных веществ чаще всего фиксируется в Орле и Орловском округе, Мценске, Ливнах. В районах больше всего дел связано с хранением наркотиков.



Наиболее распространены в области синтетические наркотики и наркотики растительного происхождения. За год силовики изъяли 53,8 килограмма запрещенных веществ.



За истекший период года расследовано 194 наркопреступления. Осуждены 177 человек, включая 12 иностранцев. Также перекрыто семь межрегиональных каналов поставки наркотиков автотранспортом: шесть – на территории Орловской области из Московского региона и один канал из Орловской области в Тульскую область. Установлено девять лиц, осуществлявших поставки наркотиков.





Артем Ежаков





