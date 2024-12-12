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17:58, 12 декабря 2024 года В Орле накрыли наркопритон Его организовала 26-летняя девушка в собственной квартире.



Фото: архив

В Орле сотрудники УМВД пресекли работу притона. Жилище для употребления запрещенных веществ предоставляла 26-летняя девушка в Советском районе города.



– Женщина предоставляла помещения своего жилища наркозависимым гражданам для употребления там запрещенных к обороту веществ. Сама же владелица квартиры получала от них наркотические средства для личного употребления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Во время осмотра квартиры полицейские изъяли средства для потребления наркотиков и, предположительно, наркотические средства. В настоящее время проводится экспертиза.



В отношении 26-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Орловчанка находится под подпиской о невыезде.





Сергей Силаев





