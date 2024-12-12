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14:56, 12 декабря 2024 года СУ СК России по Орловской области возглавил Андрей Чапанов Он сменил Петра Юдина.





СУ СК России по Орловской области возглавил полковник юстиции Андрей Чапанов. Он заступил в должность с приставкой "исполняющий обязанности". Информация о новом главе орловских сыщиков опубликована на сайте ведомства. Андрей Чапанов сменил на этом посту Петра Юдина.



Андрей Чапанов окончил Пензенский государственный педагогический университет имени Белинского по специальности "Юриспруденция". Служил в органах пензенской прокуратуры, затем работал в СУ СК по Пензенской, Московской и Тамбовской областям.



За добросовестное исполнение служебных обязанностей награжден знаком отличия "Отличник следственных органов", ведомственными медалями "За безупречную службу" II и III степени, "За заслуги", "За верность служебному долгу".





Артем Ежаков





