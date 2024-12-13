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8:00, 13 декабря 2024 года Орловский отряд "ЛизаАлерт" приглашает волонтеров Поисковики приглашают потенциальных новичков познакомиться с движением.





Орловский поисковый отряд "ЛизаАлерт" приглашает потенциальных новичков на встречу. Знакомство с отрядом пройдет 24 декабря в одном из центров красоты на улице Тургенева. Начало встречи – в 18:30.



Новичкам расскажут об отряде и его направлениях, как проходят поиски и какие методики при этом используют, где искать информацию об актуальных поисках и как присоединиться к волонтерам.



Все подробности для заинтересованных – в официальной группе отряда в "ВКонтакте".





Артем Ежаков





