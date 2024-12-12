В Орловском музыкальном колледже начались "Рождественские вечера"

Фестиваль проходит уже 26 лет подряд.

В Орловском музыкальном колледже начался фестиваль "Рождественские вечера". Этой традиции уже 26 лет. Ежегодно все отделения показывают зрителям свое мастерство, а билеты раскупаются задолго до начала выступлений.

В 2024-м году цикл концертов открылся в День Героев Отечества. Открыли фестиваль студенты и преподаватели народного отделения концертом "С Россией в сердце". В этот вечер звучали в этот вечер инструментальные и вокальные номера в исполнении лучших солистов и ансамблей, а также оркестра народных инструментов. Выступления были посвящены теме Родины, подвигам солдат, любви к природе родного края.

В программе фестиваля самые разные музыкальные направления – от народных песен до джаза, от эстрады до симфонического оркестра.