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12:35, 12 декабря 2024 года Пациентам детской областной больницы вручат подарки за храбрость Игрушки, конструкторы и книги собирали в течение месяца.



Фото: "Единая Россия"/Орловская область

Проходящие лечение юные орловцы в детской областной больнице получат подарки. Их собирали с 14 ноября по 10 декабря.



В сборе подарков для детей, находящихся на длительном лечении приняли участие депутаты "Единой России", общественные и образовательные организации, неравнодушные жители Орла и области. Подарки передали в многопрофильный научно-клинический медицинский центр помощи матерям и детям имени Круглой и в лечебные учреждения районов Орловской области.



– Собраны сотни подарков. В региональное отделение партии, в Штаб общественной поддержки приходили представители школ и детских садов, посылки передавали из районов Орловщины, активное участие принял депутатский корпус. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв наполнить "Коробки храбрости", - отметил руководитель регионального штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин.





Сергей Силаев





