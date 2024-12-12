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12:35, 12 декабря 2024 года

Пациентам детской областной больницы вручат подарки за храбрость

Игрушки, конструкторы и книги собирали в течение месяца.

Фото: "Единая Россия"/Орловская область

Проходящие лечение юные орловцы в детской областной больнице получат подарки. Их собирали с 14 ноября по 10 декабря.

В сборе подарков для детей, находящихся на длительном лечении приняли участие депутаты "Единой России", общественные и образовательные организации, неравнодушные жители Орла и области. Подарки передали в многопрофильный научно-клинический медицинский центр помощи матерям и детям имени Круглой и в лечебные учреждения районов Орловской области.

Собраны сотни подарков. В региональное отделение партии, в Штаб общественной поддержки приходили представители школ и детских садов, посылки передавали из районов Орловщины, активное участие принял депутатский корпус. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв наполнить "Коробки храбрости", - отметил руководитель регионального штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин.


Сергей Силаев
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