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17:29, 12 декабря 2024 года

В Орле детям бойцов СВО подарили новогоднюю сказку

Мероприятие в преддверии праздника провели в драмтеатре.

Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" имени Бахтина провел новогоднюю елку более чем для 40 детей участников специальной военной операции. Для малышей подготовили обширную развлекательную программу. Она включала в себя игровую часть и спектакль "Бременские музыканты: гастроли в тридевятом царстве".

Зрители стали частью поздравления о любви, дружбе, искусстве и добре. В детство вернулись и взрослые, а малыши окунулись в волшебный мир. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это и другие представления доступны всем желающим. Приобрести билеты можно в кассе театра или на официальном сайте культурного учреждения.


Сергей Силаев
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