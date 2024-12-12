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11:59, 12 декабря 2024 года В центре Орла столкнулись две легковушки ДТП произошло на перекрестке.



Фото: "Вести-Орел"

В Орле 12 декабря случилась авария. Дорогу на перекрестке улиц МОПРа и Комсомольской не поделили две легковушки.



У одной из машин помята лобовая часть, у другой — помята задняя правая дверь. Информации о пострадавших от Госавтоинспекции пока не поступало.





Сергей Силаев





