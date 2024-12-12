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15:23, 12 декабря 2024 года Орловские больницы получили два десятка единиц нового оборудования Столько новинок для медучреждений закупили в 2024-м году.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В уходящем году по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" медицинские учреждения Орловской области получили 21 единицу нового оборудования на сумму 61,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



К примеру больница Боткина и Свердловская ЦРБ получили флюорографы. Женская консультация НКМЦ пополнилась маммографом. Еще один аппарат для рентгенографии закупили для Малоархангельской ЦРБ. Также в больнице Боткина, Должанской и Верховской ЦРБ появились аппараты УЗИ.



Помимо сложных диагностических комплексов, медучреждения получили электрохирургический аппарат для резекции и коагуляции, гистерорезектоскоп, дефибрилляторы, электрокардиографы, электроэнцефалографы, эндоскоп и риноскоп.





Артем Ежаков





