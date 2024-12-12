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11:01, 12 декабря 2024 года

Орловская фабрика сладких подарков приоткрыла секреты производства

ГК "Рубин" устроила пресс-тур для журналистов.



В Орле работает один из самых известных по всей России заводов по производству сладких новогодних подарков. В преддверии праздника ГК "Рубин" решила приоткрыть секреты производства и устроила пресс-тур для журналистов.

Представителям СМИ рассказали, как определяется ассортимент конфет в наборе, сколько должно быть в нем леденцов, а сколько – шоколадных конфет, меняется ли наполнение подарка в зависимости от его упаковки. Журналисты наблюдали весь процесс создания подарка – от сбора коробки до подготовки к отправке.

Также здесь есть собственный музей. В его экспозиции подарки, новогодние игрушки, марки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки с советских времен и до наших дней.

С экскурсии журналисты забрали новогодние подарки для воспитанников центра "Расправь крылья". За год работы там приняли больше 100 воспитанников, а 20 из них уже обрели свою семью.


Всеволод Трифонов
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