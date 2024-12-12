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18:32, 12 декабря 2024 года В Орле снова пройдет фестиваль молодых семей Он состоится 21 декабря в "Пушкинке".





В Орле снова пройдет городской фестиваль молодых семей. Он состоится 21 декабря в библиотеке имени Пушкина. Начало – в 10:00. Постановление о проведении фестиваля подписано мэром Юрием Парахиным.



В 2023-м году фестиваль молодых семей прошел в Молодежном ресурсном центре. В нем приняли участие юные орловцы вместе со своими родителями – всего порядка 40 человек. Взрослые соревновались в интеллектуальной игре, за победу в которой вручались подарочные сертификаты и сувениры. Дети поучаствовали в творческих мастер-классах и игре по мотивам сказки "Теремок".



Программа будущего праздника пока неизвестна.





Артем Ежаков





