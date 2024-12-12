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12:50, 12 декабря 2024 года Орловцы остались довольны благоустройством сквера Гуртьева Его для преображения ранее выбрали сами горожане.







В уходящем году в Орле отремонтировали сквер Гуртьева. Его для преображения ранее выбрали сами горожане в ходе общественного голосования. Работы были полностью выполнены, объект принят. На обновление пространства потратили порядка 70 миллионов рублей. Помог национальный проект "Жилье и городская среда".



Без проблем не обошлось. В начале ноября возникли сложности с подсветкой, но подрядчик оперативно устранил неисправность. В целом, при благоустройстве ориентировались на исторический облик сквера, но с учетом новшеств.



В 2025-м работы по созданию комфортной городской среды будут продолжены. В области отремонтируют 72 дворовых и 39 общественных территорий. Благоустройство будет идти по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни".





Юлия Опанасюк





