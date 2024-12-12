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16:21, 12 декабря 2024 года В Орле снесут незаконные гаражи и заборы Речь идет об объектах на улице Кузнецова и Михалицына.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о демонтаже самовольно установленных объектов по улице Кузнецова в районе дома №2 и по улице Михалицына в районе домов №57 и №59.



Согласно документу, на улице Кузнецова демонтируют пять гаражей, на улице Михалицына – ограждения из листов шифера протяженностью почти девять метров.



Также постановлением предписано временно сохранить демонтированные объекты и находящееся там имущество.





Артем Ежаков





