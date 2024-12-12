В Орле снесут незаконные гаражи и заборы

|
|четверг 12.12.2024 18:15:19
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:21, 12 декабря 2024 года
В Орле снесут незаконные гаражи и заборыРечь идет об объектах на улице Кузнецова и Михалицына.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о демонтаже самовольно установленных объектов по улице Кузнецова в районе дома №2 и по улице Михалицына в районе домов №57 и №59.
Согласно документу, на улице Кузнецова демонтируют пять гаражей, на улице Михалицына – ограждения из листов шифера протяженностью почти девять метров.
Также постановлением предписано временно сохранить демонтированные объекты и находящееся там имущество.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.