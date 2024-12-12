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12:01, 12 декабря 2024 года На орловском предприятии модернизировали подогреватели для самолетов Для их запуска в серию возьмут заем от Фонда развития промышленности.







Уже сотню подогревателей для самолетов выпустили в Мценске на заводе специальной техники. В уходящем году здесь разработали новые, более современные машины. Чтобы начать их серийное производство, возьмут заем от Фонда развития промышленности.



Раньше такие машины аэропорты покупали в Европе. Сегодня у мценского завода конкурентов в России нет. Орловские подогреватели для подготовки самолетов к взлету можно встретить во всех климатических зонах: от арктической до субтропиков. Они готовят воздушные суда и в плюс, и в минус 40 градусов по Цельсию.





Анастасия Миносьян





