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11:27, 12 декабря 2024 года В центре Орла традиционно прошел гарнизонный развод нарядов полиции Правоохранителей проинструктировали по текущей обстановке и вручили награды.



Фото: УМВД России по Орловской области

На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный развод нарядов полиции и Росгвардии. Правоохранителей проинструктировали по текущей оперативной обстановке в областной столице и проинструктировали. Особое внимание обратили на поддержание правопорядка во время массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.



Также у правоохранителей проверили обмундирование, наличие необходимых документов и нагрудных знаков, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.



Полицейским, отличившимся в службе, вручили почетные грамоты и благодарственные письма. После этого стражи порядка приступили к своим обязанностям.





Артем Ежаков





