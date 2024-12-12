В центре Орла традиционно прошел гарнизонный развод нарядов полиции
Правоохранителей проинструктировали по текущей обстановке и вручили награды.
Фото: УМВД России по Орловской области
На площади Ленина в Орле прошел гарнизонный развод нарядов полиции и Росгвардии. Правоохранителей проинструктировали по текущей оперативной обстановке в областной столице и проинструктировали. Особое внимание обратили на поддержание правопорядка во время массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.
Также у правоохранителей проверили обмундирование, наличие необходимых документов и нагрудных знаков, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
Полицейским, отличившимся в службе, вручили почетные грамоты и благодарственные письма. После этого стражи порядка приступили к своим обязанностям.