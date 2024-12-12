В Орле под колеса внедорожника попали два человека
ДТП случилось на улице 7-го Ноября.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В шестом часу вечера 11 декабря на улице 7-го Ноября под колеса китайского внедорожника попали 82-летняя женщина и 60-летний мужчина. По информации регионального управления Госавтоинспекции, они переходили дорогу по "зебре". Девушка сбила их, поворачивая налево.
Пенсионерку пришлось положить в больницу. Травмы второго пешехода оказались менее серьезными. Врачи не нашли причин для его госпитализации.