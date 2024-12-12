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10:24, 12 декабря 2024 года В Орле под колеса внедорожника попали два человека ДТП случилось на улице 7-го Ноября.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В шестом часу вечера 11 декабря на улице 7-го Ноября под колеса китайского внедорожника попали 82-летняя женщина и 60-летний мужчина. По информации регионального управления Госавтоинспекции, они переходили дорогу по "зебре". Девушка сбила их, поворачивая налево.



Пенсионерку пришлось положить в больницу. Травмы второго пешехода оказались менее серьезными. Врачи не нашли причин для его госпитализации.





Артем Ежаков





