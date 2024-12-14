Новобранцы войсковой части в Орле приняли присягу

Клятву служить России дали 33 военнослужащих.

Фото: отдел по взаимодействию с Вооруженными силами

В войсковой части 03013 города Орла присягнули на верность Родине 33 новобранца, призванных осенью. Военнослужащих напутствовал протоиерей Сергий Гаврюшин. Он окропил их святой водой и пожелал крепости духа, мужества и Божьего покровительства в службе, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Напомним, что в рамках текущего осеннего призыва из Орловской области служить направят порядка 400 человек, из них около 140 – из Орла. По разнарядке они будут служить на территории Московского и Ленинградского военных округов, в научных ротах, погранвойсках. Отправку призывников в регионе планируют закончить до 25 декабря.