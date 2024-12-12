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9:53, 12 декабря 2024 года В "Спасском клубе" предложили способы привлечь туристов на Орловщину Эксперты встретились в национальном парке "Орловское полесье".







В "Спасском клубе" по следам инвестиционного послания губернатора Андрея Клычкова обсудили туристическую привлекательность Орловщины. Эксперты встретились в национальном парке "Орловское полесье".



Специалисты пришли к выводу, что потенциальные туристы мало осведомлены о регионе. Участники клуба предложили выходить с информацией о самых интересных уголках Орловщины на федеральный уровень, а также усиливать уже работающие направления и проекты, среди которых "Бирюзовое кольцо", статус литературной столицы, Троицкие хороводы и другие.



Также Орловщине, по мнению экспертов, стоит присмотреться к экотуризму. В идеале – создать условия для переезда в регион тех, кто проповедует принципы жизни на природе. Перспективы для этого у области есть.







