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9:22, 12 декабря 2024 года В Орле перевозчиков припугнули отменой роста стоимости проезда в общественном транспорте На одобренное ранее решение может быть наложено вето в случае, если качество перевозок в ближайшее время не повысится.





В Орле перевозчиков припугнули отменой повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Им дали неделю на исправление ситуации с общественным транспортом, на работу которого горожане оставляют многочисленные жалобы.



Как отметил председатель городского совета Василий Новиков, в случае невыполнения требований может быть наложено вето на ранее принятое решение по повышению тарифа на проезд.



Напомним, что 27 ноября в ходе сессии Орловского городского совета народных депутатов одобрено повышение проезда в общественном транспорте областной столицы. С 1 января 2025-го года за проезд по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля. Таким образом, цена за поездку вырастет на четыре рубля.





Артем Ежаков





