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8:28, 12 декабря 2024 года Один человек погиб в пожаре на Садово-Пушкарной в Орле Дом загорелся утром 12 декабря.







В седьмом часу утра 12 декабря на Садово-Пушкарной в Орле загорелся жилой дом. Пожарным удалось сдержать пламя и не дать ему перейти на соседнее здание. В тушении участвовали 18 человек и пять единиц техники. В огне погиб человек.



В причинах случившегося разбираются специалисты.





Артем Ежаков





