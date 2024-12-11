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20:56, 11 декабря 2024 года В нацпарке Орловское полесье побывали федеральные эксперты Об этом рассказал губернатор Клычков.



Фото: Ольга Супонева

Национальный парк Орловское полесье посетили федеральные эксперты. О визите рассказал губератор Андрей Клычков во время своего прямого эфира в соцсетях.



Глава региона продолжил тему инвестиционного послания, оглашенного накануне: присутствовали федеральные эксперты, политологи, экономисты. А уже сегодня делегация осмотрела одну из главных достопримечательностей Орловщины - национальный парк.



- Был интересен со стороны взгляд на наши итоги, есть и критические замечания. Показали полесье и наших зубров, для того, чтобы наши федеральные коллеги знали, рекламировали нашу область, провели дискуссию, - отметил Клычков.











Ольга СУПОНЕВА





