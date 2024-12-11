В Орловской области построят 15 межпоселковых газопроводов

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18:27, 11 декабря 2024 года
В Орловской области построят 15 межпоселковых газопроводовВ том числе, в пригородном Образцово.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области намечено строительство 15 межпоселковых газопроводов. Работу анонсировал губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании на 2025 год.
Строительство будет вестись в рамках развития газофикации региона. Одна из важных точек, жители которой ждут газ - поселок Образцово в пригороде Орла, состоящий из частной застройки.
- Строительство объекта позволит создать техническую возможность для газификации двух тысяч домовладений, - отметил глава Орловщины Андрей Клычков.
Ольга СУПОНЕВА
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