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18:27, 11 декабря 2024 года В Орловской области построят 15 межпоселковых газопроводов В том числе, в пригородном Образцово.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области намечено строительство 15 межпоселковых газопроводов. Работу анонсировал губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании на 2025 год.



Строительство будет вестись в рамках развития газофикации региона. Одна из важных точек, жители которой ждут газ - поселок Образцово в пригороде Орла, состоящий из частной застройки.



- Строительство объекта позволит создать техническую возможность для газификации двух тысяч домовладений, - отметил глава Орловщины Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА





