Орловцам расскажут о подготовке к грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив
Профильный семинар пройдет 17 декабря.
17 декабря с 10:00 до 11:30 в "Точке кипения" Орловского госуниверситета пройдет семинар, посвященный старту нового грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.
К участию приглашаются специалисты некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, дополнительного образования в сфере культуры и искусства, коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели. Спикеры расскажут, как подготовиться к конкурсу, о нужных ресурсах для реализации творческой мечты и логике социокультурного проектирования. В ходе семинара разберут кейсы победителей конкурса и ответят на возникшие вопросы.
Для участия нужна регистрация. Все подробности доступны по ссылке.