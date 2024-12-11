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16:03, 11 декабря 2024 года Орловцам расскажут о подготовке к грантовому конкурсу Президентского фонда культурных инициатив Профильный семинар пройдет 17 декабря.





17 декабря с 10:00 до 11:30 в "Точке кипения" Орловского госуниверситета пройдет семинар, посвященный старту нового грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.



К участию приглашаются специалисты некоммерческих организаций, муниципальных учреждений, дополнительного образования в сфере культуры и искусства, коммерческих организаций, индивидуальные предприниматели. Спикеры расскажут, как подготовиться к конкурсу, о нужных ресурсах для реализации творческой мечты и логике социокультурного проектирования. В ходе семинара разберут кейсы победителей конкурса и ответят на возникшие вопросы.



Для участия нужна регистрация. Все подробности доступны по ссылке.















