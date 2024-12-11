На завершение ремонта сквера Бунина в Орле не хватило 20 миллионов рублей

Если деньги будут выделены, они пойдут на благоустройство, посев травы, дорожки и выравнивание грунта.

Тему благоустройства областного центра обсудили на заседании комитета по ЖКХ Орловского горсовета. Среди прочих объектов были затронуты сквер Гуртьева и Бунина.

Как сообщила и. о. первого заместителя мэра города Мария Родштейн, со сквером Гуртьева проблем не возникло, работы выполнены на 100%, объект принят.

Однако со сквером Бунина ситуация обстоит другим образом: работы выполнены, но денег не хватило. Родштейн отметила, что работы могут продлиться в следующем году, однако на это не хватает порядка 20 миллионов рублей.

Смета актуализирована. Если деньги будут выделены, они пойдут на благоустройство, посев травы, дорожки и выравнивание грунта.