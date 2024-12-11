Фиктивный директор фирмы в Орле предстанет перед судом

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15:39, 11 декабря 2024 года
Фиктивный директор фирмы в Орле предстанет перед судомМужчина уже признал вину.
Житель Орла предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежа. Следствие установило, что орловец был директором и единственным участником общества с ограниченной ответственностью, но фактически не работал, являясь подставным лицом.
– В то же время у него находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты нескольких банковских организаций, которые он сбыл своему знакомому для неправомерного оборота денежных средств по расчетным счетам, – сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Теперь уголовное дело рассмотрит суд. Мужчина полностью признал вину в преступлении.
Сергей Силаев