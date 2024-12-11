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15:27, 11 декабря 2024 года

Подрядчик орловской "Дворянки" устранит замечания до конца года

Основные работы на объекте завершены.


Благоустройство сквера "Дворянское гнездо" стало темой обсуждения профильного комитета Орловского городского совета.
 
Как сообщила и. о. первого заместителя мэра города Мария Родштейн, подрядчик выполнил работы, сумма контракта составила 119,5 миллиона рублей. Аванс в размере половины стоимости контракта был получен в размере еще в 2023-м году.
 
Сейчас работы завершены, однако имеются замечания. Компании, занимавшейся благоустройством, необходимо устранить их до начала 2025-го года.



Сергей Силаев
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