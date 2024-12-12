В школе орловского райцентра отремонтировали актовый зал

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14:01, 12 декабря 2024 года
В школе орловского райцентра отремонтировали актовый залРаботы провели в Глазуновке после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура Глазуновского района провела проверку и выяснила, что актовый зал Глазуновской СОШ нуждается в ремонте.
– Часть потолочных подвесных конструкций помещения пришла в непригодное состояние и была демонтирована, был необходим ремонт, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Надзорное ведомство обратилось в суд, требования были удовлетворены. Местная администрация выделила средства на приведение школьного актового зала в порядок, на данный момент работы завершены.
Сергей Силаев