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14:01, 12 декабря 2024 года В школе орловского райцентра отремонтировали актовый зал Работы провели в Глазуновке после вмешательства прокуратуры.





Прокуратура Глазуновского района провела проверку и выяснила, что актовый зал Глазуновской СОШ нуждается в ремонте. – Часть потолочных подвесных конструкций помещения пришла в непригодное состояние и была демонтирована, был необходим ремонт, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Надзорное ведомство обратилось в суд, требования были удовлетворены. Местная администрация выделила средства на приведение школьного актового зала в порядок, на данный момент работы завершены.





Сергей Силаев





