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15:18, 11 декабря 2024 года Орловские ветераны СВО смогут отправиться на лечение в реабилитационные центры Соцфонда Такая практика начнется с 2025-го года.





С нового года демобилизованные участники СВО смогут отправиться на лечение в реабилитационные центры Соцфонда. Им будет доступно санаторно-курортное лечение и реабилитация.



Длительность первого составит до трех недель, реабилитация может длиться на четыре дня дольше. Также будут компенсированы затраты на проезд в обе стороны. Также при наличии оснований боец сможет взять с собой сопровождающего.



Пройти санаторно-курортное лечение ветераны СВО смогут раз в год. Герои России или инвалиды первой группы получат право получить направление вне очереди.



Подать заявление на путевку можно будет во всех клиентских службах СФР, а с февраля добавиться возможность сделать это через портал Госуслуг.





Артем Ежаков





