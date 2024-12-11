В Орле обнаружили глубокие ямы рядом со школой

Тревогу забили местные жители.

Фото: Народный фронт Орловской области

Ямы глубиной более метра образовывались около школы №24, где учится более 900 человек. Их заметили местные жители в 20 метрах от учебного заведения рядом с домом №13.

Самая глубокая яма — более одного метра. Внутри видна плитка и кусок ржавой трубы, кроме того, рядом два отверстия. На детской площадке частично нет света, однако яма прикрыта веткой. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ Орловской области.

Активисты обратились в городскую администрацию с просьбой исправить ситуацию.