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15:22, 11 декабря 2024 года Детей мигрантов не зачислят в орловские школы без знания русского языка Закон приняли в Госдуме РФ.





11 декабря Государственная Дума РФ приняла закон о запрете принятия в школы детей мигрантов без знания русского языка. Также обязательно проверят законность его нахождения на территории страны. Закон принят практически единогласно. 409 депутатов проголосовали "за". Один высказался против.



С начала 2024-го года Государственной Думой по инициативе депутатов принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.





Артем Ежаков





