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18:54, 11 декабря 2024 года Фельдшер Орловской областной больницы пополнил ряды российской армии Также в очередной раз отправляется на службу Родине Сергей Селихов.



Фото: Орловская областная клиническая больница

Фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения Орловской областной клинической больницы Юрий Овсянников отправляется служить в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Также в очередной раз отправляется на службу Родине Сергей Селихов. Он уже является ветераном СВО.



Коллектив больницы пожелал коллегам быстрого и безопасного возвращения, выразил свою поддержку и понимание.





Артем Ежаков





