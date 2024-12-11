Фельдшер Орловской областной больницы пополнил ряды российской армии
Также в очередной раз отправляется на службу Родине Сергей Селихов.
Фото: Орловская областная клиническая больница
Фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения Орловской областной клинической больницы Юрий Овсянников отправляется служить в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Также в очередной раз отправляется на службу Родине Сергей Селихов. Он уже является ветераном СВО.
Коллектив больницы пожелал коллегам быстрого и безопасного возвращения, выразил свою поддержку и понимание.