Детский духовой оркестр "Прометей" из Орла отличился на международном уровне
Коллектив стал победителем конкурса-фестиваля "Ударная волна".
Фото: пресс-служба мэрии Орла
Орловский детский духовой оркестр "Прометей" победил в международном конкурсе-фестивале "Ударная волна". Коллектив уехал из северной столицы в звании лауреата первой степени, сообщили в городской администрации.
Оркестр наградили памятными призами. Также коллектив стал участником гала-концерта на закрытии фестиваля.
Конкурс-фестиваль "Ударная волна" – один из самых престижных в России среди творческих соревнований. Он проводится уже 11 лет.