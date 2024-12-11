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17:01, 11 декабря 2024 года

В Орле не смогли с первой попытки найти проектировщика обновления сквера Танкистов

Общественную территорию ждет благоустройство в 2025-м году.


В Орле не смогли с первой попытки найти проектировщика обновления сквера Танкистов. Об этом на заседании комитета городского совета по ЖКХ рассказала исполняющая обязанности первого заместителя мэра Мария Родштейн. Причиной неудачи стали сжатые сроки подготовки документов. Поиск проектировщика продолжается.

Также Мария Родштейн озвучила, что необходимо будет сделать в сквере. По ее словам, требуется замена букв на братской могиле, привести в порядок гранитные плиты у основания танка. Также возможно придется переносить каменную карту, так как она накренилась. Также внимание обратили на недостаточную освещенность. В целом, по результатам обследования, объект находится в "нехорошем состоянии".

Сквер Танкистов ждет благоустройство в 2025-м году. Его выбрали для ремонта сами горожане в ходе общественного голосования. Прорабатывается вопрос ремонта территории в несколько этапов, сообщили в пресс-службе городского совета.


Артем Ежаков
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