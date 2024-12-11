Юная орловчанка победила во Всероссийском конкурсе сочинений

Работа Анастасии Соболевой стала одной из пяти лучших.

Шестиклассница Анастасия Соболева отличилась на Всероссийском конкурсе сочинений 2024-го года. В нем было пять абсолютных победителей, и орловчанка вошла в их число с работой "Дом там, где семья". На написание девочку вдохновили личный опыт и рассказы друзей.

Всего на федеральный этап конкурса поступило более 400 работ из 89 субъектов РФ. Сотню лучших авторов наградили дипломами.