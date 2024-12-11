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16:27, 11 декабря 2024 года "ОрелГУ-КПРФ" выиграл первый в истории Кубок вузов В финале спортсменки обыграли нижегородских футболисток.







Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" выиграли первый в истории Кубок вузов по футзалу. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде.



В групповом этапе команда провела два победных матча и одну игру завершила вничью. В финале орловчанки оказались сильнее футболисток Нижегородского государственного университета имени Лобачевского — 3:2. Лучшим бомбардиром турнира стала футболистка "ОрелГУ-КПРФ" Дарья Башлыкова.



Впереди у орловчанок матчи чемпионата страны, а весной – очередная защита титула лучшей студенческой команды. На этот раз – в рамках проекта "Мини-футбол – в вузы".





Анастасия Дорохова





