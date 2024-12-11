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19:26, 11 декабря 2024 года Орловский "Народный фронт" отправил под Купянск тонну дров Их собрали меньше чем за сутки.





Орловский "Народный фронт" по просьбе военных с купянского направления отправил в зону СВО тонну дров. Бойцы ощутили нехватку растопочного материала и обратились за помощью.



Дрова собрали меньше чем за сутки. Также "Народный фронт" вместе с глазуновскими волонтерами отправили на передовую уже 200 походных печей.





Артем Ежаков





