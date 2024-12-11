Орловский центр "Расправь крылья" уже год помогает детям в трудной ситуации
За это время там помогли 35 воспитанникам, а сейчас под присмотром находятся 45 ребят.
Орловский центр "Расправь крылья" уже год помогает детям в трудной жизненной ситуации. За это время там помогли 35 воспитанникам, а сейчас под присмотром находятся 45 ребят.
Центр объединил ребят со всех уголков области. За год здесь преобразилась столовая, комнаты детей, появился холл с видеонаблюдением, а развлечений и полезных занятий стало намного больше.
Первый День рождения здесь отметили творчески. Главными персонажами праздника стали именинник Малыш и Карлсон. Воспитанники подготовили к нему казачью дуэль, танец ложкарей, клоунскую репризу и другие выступления.