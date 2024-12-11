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19:54, 11 декабря 2024 года Орловский центр "Расправь крылья" уже год помогает детям в трудной ситуации За это время там помогли 35 воспитанникам, а сейчас под присмотром находятся 45 ребят.







Орловский центр "Расправь крылья" уже год помогает детям в трудной жизненной ситуации. За это время там помогли 35 воспитанникам, а сейчас под присмотром находятся 45 ребят.



Центр объединил ребят со всех уголков области. За год здесь преобразилась столовая, комнаты детей, появился холл с видеонаблюдением, а развлечений и полезных занятий стало намного больше.



Первый День рождения здесь отметили творчески. Главными персонажами праздника стали именинник Малыш и Карлсон. Воспитанники подготовили к нему казачью дуэль, танец ложкарей, клоунскую репризу и другие выступления.





Эльза Ахмедбекова





